В Литве назвали обещанный миллион снарядов для ВСУ «цифрой с потолка» Науседа: Евросоюз взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ

Фото: president.gov.ua

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал обещанный Евросоюзом миллион боеприпасов для Вооруженных сил Украины «цифрой с потолка». По его словам, которые приводит Sputnik Литва, при обсуждении реальных возможностей по производству снарядов страны ЕС пришли к выводу, что «таких возможностей нет».

К сожалению, могу констатировать, что цифры принятого обещания относительно передачи Украине миллиона единиц боеприпасов взяты с потолка, — сказал Науседа.

По словам главы Литвы, позже Евросоюзу стало ясно, что необходимо быстро наращивать обороноспособность для выполнения обещание, хоть и с задержкой. Он отметил, что это не было сознательным намерением или попыткой задержать поставки Киеву.

Это просто неспособность сократить период между принятием решения и его реализацией. И по очень разным причинам мы очень опаздываем с помощью Украине, — подчеркнул Науседа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выделит Украине новый пакет военной помощи. По его словам, размер поддержки составит около €1,1 млрд. Он уточнил, что Берлин, в частности, предоставит Киеву 36 колесных гаубиц из запасов промышленности. Кроме этого, ВСУ получат две новые системы противовоздушной обороны и 120 тысяч артиллерийских снарядов.