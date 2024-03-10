В Литве могут конфисковать оставшиеся автомобили с госномерами РФ LRT: в Литве могут конфисковать около 50 машин с российскими госномерами

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

С 11 марта в Литве могут конфисковать все транспортные средства с российскими номерами, заявила в эфире LRT представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене. По ее словам, в стране продолжают находиться около 50 автомобилей с государственными регистрационными номерами РФ.

Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках, — сказала она.

После 11 марта на владельцев зарегистрированных в России машин распространяется статья 515 из Кодекса об административных правонарушениях. До этого числа владельцы соответствующих машин должны будут либо зарегистрировать транспорт, либо покинуть территорию страны. Нарушителей обяжут выплатить штраф, а также изымут автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Литве с 1 марта вступил в силу закон о запрете посадки и высадки пассажиров поездов, которые транзитом следуют в Калининградскую область. Ограничение коснется железнодорожных станций Кяна и Кибартай. Для россиян этот маршрут считался одним из самых дешевых способов въезда в ЕС и выезда обратно в Россию. В РЖД, комментируя запрет Литвы, заявили, что он не повлияет на транзит поездов в Калининград.