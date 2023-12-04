В Литве хотят ужесточить правила для белорусов по аналогии с россиянами В сейме Литвы предложили запретить выдачу ВНЖ большинству белорусов

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Депутаты сейма Литвы предложили запретить выдавать вид на жительство (ВНЖ) большинству граждан Белоруссии, пишет Telegram-канал Sputnik Литва. Инициаторы проекта решили приравнять белорусов и россиян в их праве пребывания в прибалтийской стране «для лучшей защиты интересов национальной безопасности».

Согласно проекту, следует приостановить прием заявлений на получение визы россиянам и белорусам, если в этих случаях МИД не выступает посредником. При этом рекомендуется «давать добро» по гуманитарным соображениям, а именно, «людям, спасающимся от преследований и репрессий со стороны режимов».

Документ разработали в комитете по национальной безопасности и обороны, а также по иностранным делам. Поправки к законодательству одобрил пока заместитель председателя сейма Паулюс Саударгас.

1 декабря на церемонии общего фотографирования участников встречи ООН по изменению климата в Дубае литовский лидер Гитанас Науседа отказался быть запечатленным в кадре из-за присутствия коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко. Президент прибалтийской страны считает, что такой «сосед» способствует «разрушению будущего мира». Примеру Науседы последовали и главы Латвии и Польши — Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда.