В Литве двух граждан страны обвиняют в шпионаже в пользу России

https://static.news.ru/photo/1c87f2ee-51b4-11eb-b00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Прокуратура Литвы сообщила о передаче в окружной суд города Клайпеды уголовного дела в отношении двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Обвиняемые не знакомы друг с другом, но, по данным следственных органов, они вели деятельность против Литовского государства и была завербованы одним человеком — сотрудником Погрануправления ФСБ России по Калининградской области. Как сообщили в надзорном ведомстве, обвиняемым он представился под вымышленным именем и без акцента разговаривает на литовском языке.

Досудебное расследование было начато после получения соответствующих материалов из Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан за шпионаж в пользу Молдавии. Из обвинения следует, что Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Как сообщал NEWS.ru, Калининградский областной суд признал виновными в госизмене жителей Москвы Антонину Зимину и её супруга Константина Антонца, ей назначили 13 лет колонии, ему — 12 лет. Отец девушки утверждает, что причиной для ареста супругов стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых сотрудник ФСБ — один из гостей — якобы рассказывал о работе. По версии следствия, они передавали секретные данные спецслужбам Латвии.