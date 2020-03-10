В связи с угрозой распространения коронавируса в католических храмах Литвы уже десять дней не освящают воду.
Священнослужители также призывают верующих отказаться от проявлений религиозности и не целовать кресты и любые другие церковные реликвии,
Священник также добавил, что если в каких-то местах будет высокий уровень больных, то евхаристический хлеб будут давать в руки верующим.
Хотя говорят, что и этот способ нельзя считать безопасным, поскольку вирус может передаваться и через руки, — отметил Смилгявичюс.
Как писал NEWS.ru, 28 февраля в Литве был зафиксирован первый случай заражения вирусом COVID-2019. По состоянию на утро 10 марта, всего в мире число инфицированных достигло 114 тысяч 452, скончались 4026 человек.
Добавьте наши новости в избранные источники