https://static.news.ru/photo/5c955ee8-62e1-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

В связи с угрозой распространения коронавируса в католических храмах Литвы уже десять дней не освящают воду.

Священнослужители также призывают верующих отказаться от проявлений религиозности и не целовать кресты и любые другие церковные реликвии, пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Литовской конференции епископов Кястутиса Смилгявичюса.

Священник также добавил, что если в каких-то местах будет высокий уровень больных, то евхаристический хлеб будут давать в руки верующим.

Хотя говорят, что и этот способ нельзя считать безопасным, поскольку вирус может передаваться и через руки, — отметил Смилгявичюс.

Как писал NEWS.ru, 28 февраля в Литве был зафиксирован первый случай заражения вирусом COVID-2019. По состоянию на утро 10 марта, всего в мире число инфицированных достигло 114 тысяч 452, скончались 4026 человек.