В Литве назвали число россиян, признанных угрозой нацбезопасности Власти Литвы запретили въезд 254 россиянам, которых признали угрозой нацбезопасности

Фото: shutterstock.com

Департамент миграции при МВД Литвы сообщил, что с ноября 2022 года признал угрозой национальной безопасности 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России, сообщает РИА Новости. Всем им запрещен въезд в страну.

С конца ноября 2022 года, когда для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию и изложить свое отношение... (к российской военной операции на Украине) угрозой национальной безопасности Литвы были признаны 1164 гражданина этих стран. Было также принято решение запретить всем вышеупомянутым <...>въезд в Литву, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 254 россиян 43 было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 – в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание, а 52 россиян лишились постоянного ВНЖ в Литве, двум россиянам также отказали в постоянном ВНЖ при подаче в первый раз. Национальную визу Литва не выдала 52 россиянам, обратившимся за ней.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте рекомендовала президенту страны Гитанасу Науседе лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства. Причиной для лишения спортсменки паспорта прибалтийской страны стало участие Дробязко в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду российской фигуристки Татьяны Навки.