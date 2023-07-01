В Лионе ранили семерых полицейских из огнестрельного оружия

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лионе, где за ночь с пятницы на субботу были ранены 27 полицейских, семеро из них получили ранения из дробовика, сообщил Le Figaro источник в полиции. Одному из них, получившему ранение глаза и щеки, вскоре предстоит операция. Четверо ранены в ноги и имеют несколько ушибов.

Их спасло то, что они находились немного далеко, метрах в двадцати от стрелявшего, — сообщил источник.

Эти полицейские выполняли задание в секторе Ги Моке. Они пытались сдержать бунтовщиков, когда человек, скрывающийся в лесу, стал стрелять по ним.

Утром 1 июля МВД Франции сообщало, что в ходе протестов полиция задержала 994 человека. Всего минувшей ночью на территории страны задействовали 45 тысяч жандармов. С момента начала протестов было зафиксировано 2560 пожаров на дорогах. Кроме этого, были сожжены 1350 автомобилей и 234 здания. Полиция обвинила протестующих в ограблении полицейских участков и складов с оружием.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка.