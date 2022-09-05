В Лейпциге начался протест против цен на энергоносители В Лейпциге несколько тысяч горожан выразили протест против цен на энергоносители

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Лейпциг, ФРГ

Протест против политики правительства ФРГ касательно цен на электричество и энергоносители начались в Лейпциге, крупнейшем городе Нижней Саксонии. На одной из центральных городских площадей собралось несколько тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Цены на энергоносители и инфляция вышли из-под контроля. Стоимость отопления выросла втрое, и вместо того чтобы ограничивать цены на газ, федеральное правительство законодательно повышает цены, — отметили в партии левых.

Протестующие требуют, чтобы «энергия и еда стали подъемными для всех».

Ранее стало известно, что эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил: в случае отказа от российского газа ФРГ ждет дефицит этого энергоресурса, что приведет к закрытию производств, росту налогов и протестам. По его словам, ФРГ сможет существовать без российского газа, но цена этого может оказаться высокой.