В латвийской клинике больные мерзнут из-за экономии на электроэнергии EADaily: в латвийской клинике больные мерзнут из-за экономии на электроэнергии

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Из-за экономии электричества по причине роста цен на энергоресурсы в больнице Лиепаи в Латвии больные накрываются сразу тремя одеялами, чтобы не замерзнуть, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Представитель медучреждения Индра Грасе принесла за это извинения жителям западного региона страны и заверила, что температура в клинике не будет опускаться ниже приемлемого уровня, а экономия никак не скажется на качестве оказания услуг.

Наблюдения касательно более прохладных помещений связаны со стремительным ростом цен на энергоресурсы и с мероприятиями руководства больницы по экономии за счет электричества. Но ни в коем случае подобная экономия не повлияет на качество медицинских услуг. Температура в помещениях во время экономии не будет ниже допустимой в учреждениях по уходу за здоровьем, — уточнила Грасе.

Представитель больницы также подчеркнула, что вопрос о подключении отопления будет решаться после оценки температуры в помещениях и погодных условий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке вместо рубашки и галстука. Отмечается, что смена имиджа лидера страны связана с экономией энергии, поскольку за последние месяцы в Европе резко выросла стоимость газа.

Как заявил вице-премьер России Александр Новак, энергетический кризис в Европе продолжает нарастать. По его словам, потребители уже получают счета за ЖКХ, которые не в состоянии оплачивать.