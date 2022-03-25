В Латвии заявили о желании прекратить импорт энергоносителей из РФ

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости отказаться от импорта российской нефти и газа. В беседе с Bloomberg после саммита НАТО в Брюсселе он назвал такой шаг «чётким решением».

Да, в принципе, это чёткое решение. Мы должны прекратить это, — подчеркнул Левитс.

Он добавил, что для Латвии отказ от энергоносителей из России несёт некоторые издержки. При этом за свободу и независимость страны требуется «заплатить».

Мы это сделаем, — пообещал латвийский президент.

В настоящее время в Риге готовят своё предложение по вопросу оплаты в рублях поставок из России газа.

Ранее премьер Бельгии Александер де Кроо заявил: лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ. Он добавил, что раз меняется один пункт контракта о порядке оплаты, то почему бы не изменить и тот, в котором говорится о ценах.