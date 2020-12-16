Власти Латвии заявили о надвигающейся катастрофе из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b4a38ea4-3fb6-11eb-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Global Look Press

Латвию ждёт катастрофа, если не удастся снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный инфектолог латвийского Минздрава Уго Думпис.

Только более низкая заболеваемость позволит защитить здравоохранение и экономику от катастрофы, — написал он в Twitter.

Skaidrs, ka visÄrtÄk jaunus ierobeÅ¾ojumus ir ieviest tieÅ¡i tuvÄko nedÄÄ¼u laikÄ. JoprojÄm ir pÄrÄk plaÅ¡as iespÄjas pulcÄties veikalos, sporta zÄlÄs, darbojas nesvarÄ«gi viens pret vienu pakalpojumi. Tikai zemÄka saslimstÄ«ba pasargÄs veselÄ«bas aprÅ«pi un ekonomiku no katastrofas. — Uga Dumpis (@udumpis) December 16, 2020

Эксперт подчеркнул, что в Латвии необходимо срочно вводить новые ограничения, чтобы снизить уровень распространения COVID-19.

За сутки в прибалтийской стране медики выявили самое большое с начала пандемии число случаев инфицирования коронавирусом — 1023. Умерли 25 человек.

Между тем 12 декабря в латвийской столице прошла массовая акция протеста против ограничительных мер, вызванных пандемией. При этом среди заявленных участников было только 25 человек, а митингующих в итоге оказалось около тысячи человек. Организовал акцию Клуб защиты окружающей среды. Она прошла в Старом городе недалеко от Рижского замка. Там расположена резиденция президента и Англиканской церкви. Участники митинга держали в руках флаги Латвии и плакаты с надписями: «Против принудительной вакцинации», «Позволим детям свободно дышать», «Система или человечность», «Корона — искусственная».

Латвия не единственная европейская страна, где ситуация с коронавирусом обострилась. Власти многих государств вводят новые ограничения. Так, например, канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Также прекратили работу парикмахерские, косметические и массажные салоны. В частных домах и квартирах разрешено собираться представителям не более двух домохозяйств. В общественных местах запрещаются употребление алкоголя и продажа пиротехники по 10 января 2021 года, писал NEWS.ru.