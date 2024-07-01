В Латвии зарегистрирован первый нетрадиционный брак В Латвии вступил в силу закон, который разрешает однополое партнерство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Латвии с 1 июля вступил в силу закон, который разрешает однополое партнерство (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Сразу после полуночи такие «отношения» зарегистрировала у нотариуса первая латышская пара — двое мужчин Янис и Максим, сообщила «Известиям» экс-министр благосостояния Латвии, депутат сейма Рамона Петравича, посетовав на внимание к этому событию со стороны властей.

1 июля, в полночь, первая пара, а это молодые мужчины, оформят партнерские отношения у нотариуса согласно новому закону. И нотариус в полночь пойдет на работу только для того, чтобы мужчины смогли официально заключить семейные отношения, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в России трансгендерам предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Это решение вызвало несогласие со стороны представителей сообщества трансперсон.

До этого Захарова заявляла, что «выдуманные гендеры» и операции по смене пола являются издевательством над «женскими телами» и неуважением к американкам. Так она ответила на слова первой леди США Джилл Байден о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп представляет угрозу для женщин.