В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов

https://static.news.ru/photo/445d688a-6abe-11eb-8429-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил с 10 февраля ретрансляцию 16 российских каналов. В частности, под запрет попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic и другие.

Об этом сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.

Как он пояснил, это решение было принято в связи с тем, что совету не удалось получить информацию о том, что в Латвии кто-то представляет эти каналы и может от имени владельца дать согласие на распространение программ.

NEPLP Å¡orÄ«t pieÅÄma lÄmumu izslÄgt no LatvijÄ retranslÄjamo programmu saraksta 16 programmas, tajÄ skaitÄ REN TV Baltic un NTV Mir Baltic.



LÄmums pieÅemts, jo nav izdevies iegÅ«t informÄciju, ka LatvijÄ Å¡Ä«s programmas vispÄr kÄds pÄrstÄvÄtu. — Ivars ÄboliÅÅ¡ (@Ivars_Abolins) February 9, 2021

В NEPLP также отметили, что сами владельцы каналов также не изъявили желания продолжить распространение программ на территории Латвии.

Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ, и если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно, — заявил Аболиньш.

Ранее стало известно, что крупнейший латвийский кабельный оператор Tet принял решение об отказе от ретрансляции пяти российских телеканалов. В компании это решение объяснили неуверенностью в праве на представление телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения санкционного режима. Каналы будут заменены на LTV7, «1+2», «3+», «Мир», TVCi, «Дождь», UATV, «Здоровое ТВ», Eureka HD, «Пятница», Current Time, TV21.

Как сообщал NEWS.ru, в эфир украинского телевидения перестали выходить каналы «112 Украина», NewsOne и Zik. Это произошло после издания указа президента страны Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении к данным СМИ санкций сроком на пять лет.