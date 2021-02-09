В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов

https://static.news.ru/photo/445d688a-6abe-11eb-8429-96000091f725_660.jpgФото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил с 10 февраля ретрансляцию 16 российских каналов. В частности, под запрет попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic и другие.
Об этом сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.
Как он пояснил, это решение было принято в связи с тем, что совету не удалось получить информацию о том, что в Латвии кто-то представляет эти каналы и может от имени владельца дать согласие на распространение программ.
NEPLP Å¡orÄ«t pieÅÄma lÄmumu izslÄgt no LatvijÄ retranslÄjamo programmu saraksta 16 programmas, tajÄ skaitÄ REN TV Baltic un NTV Mir Baltic.
LÄmums pieÅemts, jo nav izdevies iegÅ«t informÄciju, ka LatvijÄ Å¡Ä«s programmas vispÄr kÄds pÄrstÄvÄtu.
В NEPLP также отметили, что сами владельцы каналов также не изъявили желания продолжить распространение программ на территории Латвии.
Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ, и если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно, — заявил Аболиньш.
Ранее стало известно, что крупнейший латвийский кабельный оператор Tet принял решение об отказе от ретрансляции пяти российских телеканалов. В компании это решение объяснили неуверенностью в праве на представление телеканалов и опасениями по поводу несоблюдения санкционного режима. Каналы будут заменены на LTV7, «1+2», «3+», «Мир», TVCi, «Дождь», UATV, «Здоровое ТВ», Eureka HD, «Пятница», Current Time, TV21.
Как сообщал NEWS.ru, в эфир украинского телевидения перестали выходить каналы «112 Украина», NewsOne и Zik. Это произошло после издания указа президента страны Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении к данным СМИ санкций сроком на пять лет.