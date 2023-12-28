В Латвии закрыли доступ к ресурсам, связанным с «Яндексом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в стране доступ ко всем порталам, связанным с «Яндексом», сообщил председатель совета Ивар Аболиньш в Twitter (X). По его словам, в будущем будет закрыт доступ и к сервису «Яндекс Музыка» с подкастами и иными медиапродуктами, поскольку там публикуются россияне, находящиеся под санкциями.

NEPLP заблокировал доступ ко всем связанным с «Яндексом» сайтам в Латвии, — написал Аболиньш.

Ранее сообщалось, что Россия и Армения условились создать оперативные каналы для разрешения вопросов, касающихся работы средств массовой информации на территории двух стран. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, решение об организации таких каналов было принято в ходе двусторонних консультаций. Дипломат пояснил, что между Россией и Арменией действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, подписанное в декабре 2020 года. 14 декабря 2023-го Минцифры РФ и Министерство высокотехнологической промышленности Армения провели переговоры в рамках этого соглашения.