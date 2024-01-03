В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже россиянина

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В Латвии 20 декабря россиянина задержали по обвинению в сборе и передаче российской разведке информации о критически важной инфраструктуре и военных объектах, говорится на сайте Службы государственной безопасности страны. Уголовное дело по статье о шпионаже было возбуждено 18 декабря. Имя задержанного не называется.

Информация, полученная в ходе расследования СГБ, показала, что это лицо собирало и передавало российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии, — говорится в публикации.

В декабре суд в Польше признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссиив «шпионаже» в пользу России, а также подготовке диверсий. Имена обвиняемых не называются. Польские правоохранители утверждают, что некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы». Как пишет газета, перед судом предстали один россиянин, три белоруса и украинцы. Приговор по делу о «российской шпионской сети», как его назвали в местной прессе, огласили во вторник, 19 декабря.