В Латвии задержали подозреваемых во взрыве на вечеринке Русской службы BBC

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Латвийская полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву учебной гранаты на вечеринке журналистов Русской службы BBC, говорится в Twitter (X) силовиков. Инцидент произошел в рижском баре, и правоохранители считают, что он был спровоцирован личным конфликтом. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Информация, которой располагает полиция, показывает, что мотивом одного из задержанных, скорее всего, стал личный конфликт в баре, на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов, — говорится в сообщении латвийской полиции.

Накануне в Риге на вечеринке журналистов Русской службы BBC неизвестный открыл входную дверь и бросил учебную гранату. Мероприятие проходило в местном баре Čē, в нем участвовали также журналисты-эмигранты из других изданий.

Ранее у пассажира в аэропорту Домодедово взорвалась светошумовая граната, никто из находившихся в воздушной гавани не пострадал. Гранату нашли сотрудники аэропорта в чемодане одного из путешественников на рентгеновском сканере. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции. Когда они разговаривали с хозяином багажа, граната сработала. Владельца боеприпаса, ранее судимого за незаконное хранение оружия, задержали и отвезли в полицейский участок для выяснения обстоятельств.