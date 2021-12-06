В Латвии выявили два первых случая заражения «омикрон»-штаммом 

В Латвии выявили два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Вирус был обнаружен у пассажиров, прибывших в рижский аэропорт 4 декабря, передаёт агентство Sputnik Латвия. О случаях заражения лаборатория, проводившая тестирование, сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Пятого декабря в лаборатории E. Gulbja Laboratorija выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» <...>. Образцы слюны ещё в субботу, 4 декабря, сдали пассажиры, прибывшие в рижский аэропорт, — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время первоначального тестирования обнаружили, что полученные образцы не соответствуют «дельта»-штамму, после чего было решено провести секвенирование.

Ранее первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» был выявлен в Аргентине. Он был подтверждён у мужчины, вернувшегося из ЮАР. Болезнь у заражённого протекает бессимптомно, мужчина полностью вакцинирован.

Штамм B.1.1.529, названный греческой буквой «омикрон», был обнаружен 22 ноября. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что он «вызывает беспокойство». В частности, медики допускают, что разновидность может активнее распространяться и уклоняться от иммунитета.