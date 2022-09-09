В Латвии возобновились поставки российского газа

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Латвийский оператор по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid опубликовал данные, из которых следует, что российский газ снова стал поступать в прибалтийскую республику. Латвия получает российский энергоресурс с 3 сентября, уточняет Delfi.

Российский газ идет к латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, он поступает из России в Латвию через Эстонию в точке «Лухамаа», — сказано в сообщении.

По состоянию на 3 сентября, а также на следующий день по 4 ГВт·ч (более 284 тыс. куб. м в сутки), затем 5-го — 4 ГВт·ч (около 380 тыс. куб. м), с 6-го — по 11 ГВт·ч (более 1 млн куб. м). По данным на 9 сентября, газ поступает в том же объеме.

О прекращении поставок газа в Латвию «Газпром» объявил 30 июля в связи с нарушением условий отбора газа. При этом руководитель газовой компании республики Latvijas Gaze Айгарс Калвитис заявил, что страна должна покупать российский газ, но не напрямую у «Газпрома», а через посредников.

После этого поставки газа в Латвию возобновлялись на неделю в августе, в сентябре поставка идет уже шесть дней.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, с 19 сентября. Запрет также коснется путешественников с туристическими визами.