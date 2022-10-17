В Латвии спрос на камины и печи на дровах вырос более чем на 100% ЕАDaily: в Латвии из-за проблем с отоплением вырос спрос на камины и печи на дровах

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В Латвии из-за проблем с отоплением спрос на камины, печи на дровах и стальные радиаторы подскочил более чем на 100%, причем покупателям придется ждать выбранный товар несколько месяцев, рассказал руководитель ООО Balticproperties Group Latvia Томс Динвиетис, сообщает ЕАDaily.

По словам главы компании, в настоящее время на латвийском рынке энергоресурсов сложилась нестабильная и непредсказуемая ситуация, в связи с чем производители печей и каминов перегружены заказами и постоянно сталкиваются с нехваткой сырья.

Я работаю в отрасли свыше 20 лет. Раньше было обычным делом, когда планировалось повышение цен на 3–4% в год. Но теперь в течение двух лет подряд я столкнулся с шестью или семью незапланированными повышениями цен от моих собственных производителей, — рассказал Динвиетис.

В свою очередь в компании SIA CSS подтвердили, что латвийским покупателям придется ждать производимые ими печи и камины дольше 3,5 месяцев. Спрос на их продукцию увеличился на 40–70%.

Ранее сообщалось, что из-за экономии электричества по причине роста цен на энергоресурсы в больнице Лиепаи в Латвии больные накрываются сразу тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. Представитель медучреждения Индра Грасе принесла за это извинения жителям западного региона страны и заверила, что температура в клинике не будет опускаться ниже приемлемого уровня, а экономия никак не скажется на качестве оказания услуг.