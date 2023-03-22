В Латвии решили избавиться от русского языка в фильмах В Латвии намерены запретить субтитры к фильмам на русском языке

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Сейм Латвии, Рига

Депутаты Сейма (парламента) Латвии от правящей партии «Национальное объединение» намерены вытеснить русский язык из фильмов. Они подготовили поправки к закону о государственном языке, которые предполагают запрет на использование субтитров к фильмам на русском языке, сообщает портал Delfi.

Параллельные титры на латышском и русском языках появились во время оккупации для удобства переселенцев из СССР, — указали авторы инициаторы.

Они считают, что подобная практика только создает иллюзию, что Латвия является частью глобального русского мира. Поправки направлены на такое изменение закона, которое позволит показывать фильмы с титрами на официальных языках ЕС, но не на русском.

Ранее секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык необходимо полностью искоренить на территории страны. По его словам, русский язык является «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» для украинцев, а нарратив о важности взаимопонимания с русскоговорящими гражданами опасен для государства.