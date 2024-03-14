В Латвии разгорелся скандал из-за домогательств педагога к студенткам LTV: студентки Латвийской академии художеств обвинили педагога в домогательствах

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В Латвии студентки национальной академии художеств обвинили преподавателя Андрея Амельковича в домогательствах, хотя сам он отрицает свою вину, сообщили в программе «Панорама» на латвийском ТВ (LTV). При этом мужчина уже отстранен от работы, но по другой причине — претензии к нему появились из-за непристойных высказываний в соцсетях.

Уточняется, что о подозрениях в адрес педагога общественность узнала после выпуска передачи о сексуальных домогательствах в Латвийской академии музыки. После этого в соцсетях стали появляться похожие истории, некоторые рассказали, что подобным промышлял и доцент Амелькович, несколько обращений также поступило и редакторам телевизионного проекта.

В итоге в учебном учреждении началась проверка, руководство попросило студентов рассказать им о возможных домогательствах преподавателя на анонимной основе. Сейчас Амелькович временно не работает, незадолго до этого его отстранили на несколько месяцев из-за оскорбительных высказываний в Сети. Если подозрения в адрес доцента подтвердятся, ему грозит не только увольнение, но и уголовное наказание.

Ранее в США задержали учительницу математики, которая совратила 16-летнего школьника. Женщину признали виновной и приговорили к пяти годам условно. Ей также запретили контактировать с несовершеннолетними без надзора, кроме собственных детей.