В Латвии рассказали о переходе НАТО на военные рельсы Глава МИД Латвии Кариньш: страны НАТО готовятся к переходу на военные рельсы

Фото: IMAGO/Jouni Porsanger/Global look Press

Страны НАТО готовятся перейти на военные рельсы, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Он добавил, что с начала спецоперации России государства в составе Североатлантического альянса значительно нарастили инвестиции в сфере обороны.

В ответе на вопрос о том, перешла ли НАТО к военной экономике, глава МИД заявил, что Альянс двигается в этом направлении.

Ранее на сайте Министерства ВС Франции опубликовали перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года с начала СВО. В него вошли дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны, средства связи, различное вооружение и беспилотники.

К концу прошлого года Париж поставил Киеву две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одну франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Помимо этого, на Украину отправили радар Ground Master 200 (GM200), а также ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow). Их число не было названо.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отмечал, что Североатлантический альянс должен усиливать системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он пояснил, что российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу для военно-политического блока.