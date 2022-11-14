В Латвии рассказали, когда Рига разорвет дипотношения с Москвой Депутат сейма Росликов: нынешними политиками в Латвии руководят из Брюсселя

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Рига

Депутат сейма Латвии Алексей Росликов сообщил, что Рига разорвет дипломатические отношения с Москвой, когда такой приказ поступит из Брюсселя. Парламентарий отметил, что нынешними политиками в Латвии руководят из Европы, пишут «Известия».

Нынешними политиками руководят из Брюсселя. Если там скажут разорвать, они разорвут. Если там скажут выключить свет во всех квартирах и домах Латвии, они выключат. Такое ощущение, что они сами не знают, что будут завтра делать. Они только исполнители, — сказал Росликов.

Депутат предупредил, что в нынешних обстоятельствах не стоит и ждать, чтобы в ближайшее время была снята хотя бы часть введенных против России санкций. Такое будет возможно, если в этом увидит необходимость Европа.

Что же касается сегодняшней политической элиты в Латвии, то она «абсолютна зависима», считает политик, и не принимает сама никаких решений, кроме разве что «каких-то мелких».

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