В Латвии раскрыли, какой шаг может быть равносилен объявлению войны с РФ Президент Латвии сравнил закрытие Балтийского моря для РФ с объявлением войны

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press

Эдгарс Ринкевичс

Потенциальное закрытие Балтийского моря для российских судов было бы равносильно объявлению войны государству, заявил в интервью газете Financial Times президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Таким образом политик высказался об инцидентах с подводными кабелями. Ринкевичс озвучил несколько возможных ответных мер, включая закрытие моря для России.

Это будет [равносильно] объявлению войны, — уверен латвийский лидер.

Еще одним вариантом ответной меры Ринкевичс назвал усиление морского патрулирования со стороны НАТО. Президент уверен, что страны Запада должны «быть в состоянии обсудить все виды [ответных] инструментов». Однако не все они могут быть применены на практике.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в проведении гибридных атак на границах стран НАТО, а также в саботаже. Он предупредил, что Альянс готов ответить на это при необходимости. Как утверждал Блинкен, Москва якобы распространяет дезинформацию и игнорирует морские и сухопутные границы стран Балтии.

Позднее замглавы МИД России Александр Грушко назвал обвинения со стороны Блинкена перекладыванием с больной головы на здоровую. Он отметил, что Запад идет по пути эскалации.