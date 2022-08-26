В Латвии заявили, что рабочие отказываются сносить советские памятники Председатель латвийской краевой думы заявил, что рабочие отказываются сносить советские памятники

Фото: Стрингер/ТАСС

В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, заявил председатель местной краевой думы Сергей Максимов. Он предположил, что они могут бояться уголовных дел, которые возбудит РФ по факту сноса мемориалов, либо понимают неоднозначное отношение к происходящему в обществе, передает портал LSM.

Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно, — сказал Максимов.

Отмечается, что демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии подлежит памятник партизанам Красной армии, имеющий художественную ценность. По словам Максимова, снос памятника оценили в €15 тысяч. Рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Работы по сносу памятника начались 23 августа. К вечеру были демонтированы три скульптуры советских солдат. На следующий день в Риге демонтировали памятник советским войскам в столичном районе Румбула и монумент «Родина-мать».