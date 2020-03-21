Члены латвийского правительства приняли решение перейти на работу в удалённом режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Госканцелярии страны.
Давайте сохранять спокойствие и продолжать работу. Вместе нам это по силам, — заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
Решение, вероятно, связано с подтверждением COVID-19 у депутата cейма Артуса Кайминьша. В Госканцелярии подчеркнули, что в настоящий момент устанавливаются все лица, контактировавшие с депутатом.
Позже выяснилось, что премьер-министр страны общался с заболевшим. Он самоизолировался и планирует сдать тест на COVID-19.
Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы, — написал глава правительства в Twitter.
В Латвии коронавирусом заразились 124 человека. Первый случай в этой стране был диагностирован 3 марта. Заболевшей оказался женщина, приехавшая из Италии.
NEWS.ru писал, что власти Канады могут ввести режим ЧС из-за коронавируса. Премьер-страны Джастин Трюдо заявил, что рассматривает все варианты развития ситуации.
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