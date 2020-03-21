https://static.news.ru/photo/1386a292-6b93-11ea-a01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Alexander Welscher/Global Look Press

Члены латвийского правительства приняли решение перейти на работу в удалённом режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в Госканцелярии страны.

Давайте сохранять спокойствие и продолжать работу. Вместе нам это по силам, — заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Решение, вероятно, связано с подтверждением COVID-19 у депутата cейма Артуса Кайминьша. В Госканцелярии подчеркнули, что в настоящий момент устанавливаются все лица, контактировавшие с депутатом.

Позже выяснилось, что премьер-министр страны общался с заболевшим. Он самоизолировался и планирует сдать тест на COVID-19.

Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы, — написал глава правительства в Twitter.

В Латвии коронавирусом заразились 124 человека. Первый случай в этой стране был диагностирован 3 марта. Заболевшей оказался женщина, приехавшая из Италии.

NEWS.ru писал, что власти Канады могут ввести режим ЧС из-за коронавируса. Премьер-страны Джастин Трюдо заявил, что рассматривает все варианты развития ситуации.