В Латвии потребовали отказаться от запрета на закупку деталей в России LETA: латвийский перевозчик попросил не запрещать закупку российских деталей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Крупный пассажирский перевозчик Pasazieru vilciens обратился к властям Латвии с призывом отказаться от идеи о запрете импорта запчастей из России и Белоруссии, передает агентство LETA. Речь идет о деталях для поездов старого образца, аналогов которых, по словам перевозчика, на европейском рынке нет.

Pasazieru vilciens призывает отредактировать законопроект об исключении из закупок товаров и услуг российского и белорусского происхождения таким образом, чтобы иметь возможность закупать детали для старых электро- и дизельных поездов, спроектированных и построенных во времена СССР, — указано в заявлении.

В компании подчеркнули, что на территории ЕС просто нет возможности найти подходящие запчасти, а текущие запасы практически исчерпаны — их, согласно прогнозам, хватит только на месяц. В качестве аргумента представители перевозчика отменили, что проблемы с деталями приведут к сокращению подвижного состава и могут спровоцировать коллапс в его работе.

Ранее стало известно, что Латвия увеличила импорт зерна из России, несмотря на угрозы Еврокомиссии о введении повышенных пошлин. По итогам февраля страна закупила 58,8 тысячи тонн российского зерна на €10 млн. К закупкам зерна также вернулась Литва, где на протяжении шести месяцев действовал запрет.