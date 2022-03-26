18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо

В Латвии посоветовал ходить на работу пешком из-за цен на топливо
10:14, 27 марта 2022
В Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал гражданам страны добираться до работы пешком, из-за сильно возросших цен на топливо, об этом сообщает tautaruna.lv. Премьер напомнил, что в Латвии хорошо развит общественный транспорт для людей, которые регулярно пользуются личным транспортом, это могло бы быть хорошей альтернативой.

Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность — это и полезно для здоровья, и экономически выгодно, — отметил Кариньиш.

25 марта Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости отказаться от импорта российской нефти и газа. Он назвал такой шаг «чётким решением». Левитс добавил, что для Латвии отказ от энергоносителей из России несёт некоторые издержки. При этом за свободу и независимость страны требуется «заплатить».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео