В Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо

Идея выделить €100 млрд на перевооружение бундесвера является безумием, заявил сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч во время дебатов. Он раскритиковал решение федерального правительства о создании специального фонда для лучшего снабжения вооружённых сил ФРГ, сообщает Spiegel.

План выделить сто миллиардов евро на перевооружение бундесвера — это безумие, которому «Левые» будут сопротивляться, — указал Барч. Так он отреагировал на слова министра обороны Кристины Ламбрехт, что обороноспособность бундесвера...