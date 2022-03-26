В Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливо

В Латвии посоветовали ходить на работу пешком из-за цен на топливоВ Латвии посоветовал ходить на работу пешком из-за цен на топливо
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал гражданам страны добираться до работы пешком, из-за сильно возросших цен на топливо, об этом сообщает tautaruna.lv. Премьер напомнил, что в Латвии хорошо развит общественный транспорт для людей, которые регулярно пользуются личным транспортом, это могло бы быть хорошей альтернативой.
Уже несколько лет, когда у меня есть возможность, я хожу на работу пешком или на велосипеде. Я рекомендую это всем, у кого есть такая возможность — это и полезно для здоровья, и экономически выгодно, — отметил Кариньиш.
25 марта Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости отказаться от импорта российской нефти и газа. Он назвал такой шаг «чётким решением». Левитс добавил, что для Латвии отказ от энергоносителей из России несёт некоторые издержки. При этом за свободу и независимость страны требуется «заплатить».