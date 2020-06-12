В Латвии полиция провела более 40 обысков по делу об отмывании денег

https://static.news.ru/photo/a517c664-ad79-11ea-be30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвийские полицейские провели более 40 обысков по делу об отмывании денег через крупнейший банк страны ABLV. Были задержаны несколько человек. Участие в спецоперации принимали 300 сотрудников правоохранительных органов.

Госполиция в рамках ранее начатого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дела о легализации преступно нажитых средств в крупных размерах сегодня в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой государственных доходов и службой кибербезопасности Cert.lv провела более 40 обысков в разных местах в Риге и в Рижском регионе, — заявила представитель полиции Саниту Гравите.

По её словам, обыски проходили по месту работы и жительства задержанных, а также в различных компаниях.

В феврале 2018 года Минфин США заявил, что ABLV замешан в отмывании денег и взяточничестве. Утверждается, что были совершены сделки с организациями, которые участвовали в закупке или экспорте баллистических ракет из Северной Кореи. После этого банк заявил о процессе самоликвидации.

В январе 2020 года силовики задержали двух человек в рамках уголовного дела об отмывании €50 млрд через банк. Санкционированные обыски были проведены на территории Латвии и Белоруссии. Следствие установило, что организованная преступная группировка из представителей нескольких государств с 2015 по 2018 год легализовала преступные средства, произведя фиктивные сделки через одно из ликвидированных кредитных учреждений.

NEWS.ru писал, что суд приговорил экс-президента Мальдив к тюремному сроку за отмывание денег.