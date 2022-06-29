В Латвии переименуют улицы с «русскими» названиями Центр государственного языка Латвии поддержал переименование улиц Риги с «русскими» названиями

Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Центр государственного языка Латвии выступил за то, чтобы переименовать ряд улиц латвийской столицы, которые носят названия российских и советских исторических деятелей, написала в своем Telegram-канале бывшая госсекретарь Министерства образования и науки страны Кристине Яриновска.

Сегодня Центр государственного языка признал целесообразными предложения о замене названий улиц для проведений дерусификации, — отметила Яриновска.

Она также прикрепила документ, опубликованный центром. В нем указан конкретный перечень улиц Риги, которые, как планируется, подлежат переименованию. Здесь улицы, названные не только в честь политиков, но и известных русских деятелей культуры, в том числе писателей и поэтов: Пушкина, Тургенева и Лермонтова.

Предлагается переименовать эти и другие улицы и дать им названия в честь Миленбаха, Пурвитиса, Зенты Маурини, Плудониса, Улдиса Берзиньша, Скалбе, Каудзиша и Бригадере.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова бывшего главы МВД Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и Евросоюз могут забрать Калининград. Медведев назвал экс-министра придурком и предположил, что тот что-то съел или выпил «плохое».