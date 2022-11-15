В Латвии поддержали идею о «плане Маршалла» для Украины Глава Минобороны Латвии Пабрикс призвал ЕС сосредоточиться на создании «плана Маршалла» для Украины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артис Пабрикс

Глава Минобороны Латвии Артикс Пабрикс заявил, что Евросоюзу следует сосредоточиться на создании и реализации «плана Маршалла» для Украины. Он также приветствовал решение ЕС о проведении общей тренировочной миссии для украинских военных, сообщает РИА Новости.

Инфраструктура (Украины — NEWS.ru) разрушена, страна минирована, и кто-то должен это очистить как можно быстрее. В этом мы должны поддержать украинцев, и Евросоюз может внести свой вклад. <...> Необходим «план Маршалла» для Украины в будущем, и Евросоюзу следует на этом сконцентрироваться, — сказал министр.

«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, предложенную в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В октябре с идеей разработки аналогичного плана для Украины выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц. По их словам, следует создать платформу, которая будет координировать оказываемую Украине помощь.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя эту идею, заявил, что Украина рискует стать жертвой в руках тех, кто очень хочет ей «оказать помощь». Он добавил, что уже сейчас она, по сути, превращена в колонию Запада, которому совершенно нет дела до благополучия украинцев.