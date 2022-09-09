В Латвии почти закончился газ GIE: заполнение газохранилища Латвии составляет чуть более 50%

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Уровень запасов газа в единственном хранилище Латвии катастрофически низкий, поэтому о выполнении плана Еврокомиссии говорить не приходится, пишет EADaily со ссылкой на Ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE). Ранее «Газпром» возобновил в республику поставки газа, но на минимальном уровне. Максимальные суточные поставки по последним данным достигают всего лишь 1,1 млн кубометров.

Как рассказали в газораспределительной компании Latvijas Gāze, на 1 сентября ее собственные запасы в хранилище составляли 280 млн кубометров.



Несмотря на недостающий сейчас объем природного газа в Инчукалнском подземном газовом хранилище и ограниченные возможности газоснабжения, АО Latvijas Gāze как публичный торговец и социально ответственное коммерческое общество продолжает работу над решениями по обеспечению газоснабжения связанных пользователей в отопительном сезоне 2022−2023 годов, — сообщила компания.



Согласно требованиям Еврокомиссии, газохранилища должны быть заполнены на 80%, однако текущие темпы закачки говорят о том, что к 1 ноября латвийское хранилище едва ли будет заполнено на 57% — 1,3 млрд кубометров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что комиссия вынесет предложение Совету ЕС по введению потолка цен на российский газ. По словам председателя ЕК, странам Евросоюза уже удалось снизить импорт российских энергоресурсов с 40% в 2021 году до 9% к настоящему моменту.