В Латвии озаботились нехваткой мешков для трупов Депутат Сейма Латвии Росликов: в парламенте заявили о нехватке мешков для трупов

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Сейм Латвии озабочен нехваткой патолого-анатомических мешков, заявил лидер местной партии «Стабильность» Алексей Росликов, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Он добавил, что при этом парламентариев не волнует, что в стране недоступны медицина и нормальное среднее образование.

Не волнует, что у нас в некоторых городах нет уже нормального обучения среднего, медицина недоступна. Люди еле сводят концы с концами, а его интересует, что мешков <...> во многих самоуправлениях нет, — заявил Росликов.

19 января стало известно, что три балтийские страны договорились возвести «линию обороны» вдоль восточной границы с Россией. Помимо Таллина, к инициативе присоединятся Рига и Вильнюс. В эстонском ведомстве добавили, что крайне важно распределить время «с умом», чтобы государства были готовы к обороне своих границ.

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что строительство балтийской «линии обороны» на границе с Россией может занять десятилетие. По его словам, у стран уже есть план, включающий необходимые мероприятия для возведения конструкции. В то же время Спрудс отметил, что сроки начала реализации проекта у трех стран могут отличаться.