В Латвии отказались охранять закрытые здания генконсульств России

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Полиция Латвии прекращает охрану закрытых зданий российских генконсульств в Даугавпилсе и Лиепае. Решение об этом принято властями страны в знак солидарности с Украиной, сообщает портал LSM. Сотрудники этих консульств были признаны в республике нежелательными лицами.

Государственная полиция больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, — говорится в публикации.

5 августа стало известно, что посольство Латвии на неопределенный срок приостановило выдачу виз россиянам. В дипмиссии такое решение объяснили международной ситуацией. Исключение сделано только для лиц, которым нужно будет попасть в Латвию на похороны близких родственников.

Ранее NEWS.ru разбирал подробности того, как в 1940 году Латвия в результате просоветского переворота стала 15-й республикой СССР. Небольшая прибалтийская страна пережила свержение ультраправой диктатуры Калриса Ульманиса, ввод советских войск, восстановление республиканской формы правления и присоединение к СССР в качестве новой республики.