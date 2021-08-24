В Латвии оценили возможность строительства стены на границе с Белоруссией

Латвия может в ближайшее время начать строить стену на границе с Белоруссией при сохранении напряжённой ситуации из-за мигрантов. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, власти Белоруссии используют выходцев с Ближнего Востока в качестве инструмента гибридной войны.

Мы будем твёрдо стоять на наших границах, это позиция Латвии, Литвы, Польши, — сказал Левитс.

Ранее польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, поскольку между странами нет никакой нейтральной зоны. Политик обсудил проблему мигрантов со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы. Кроме того, Польша вдвое увеличит число солдат, охраняющих границу с Белоруссией.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.