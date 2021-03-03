В Латвии оценили сообщения о шпионаже Китая с помощью институтов Конфуция

https://static.news.ru/photo/4dff4662-7c28-11eb-9788-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

Многие страны мира, в частности США и Австралия, давно подозревают, что китайские институты Конфуция, открытые в 140 государствах, совсем не то, чем кажутся на первый взгляд, и вместо образовательной функции занимаются шпионажем. Доктор географических наук, доцент факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Юрис Пайдес объяснил роль этих институтов как инструмента мягкой силы Пекина.

Как напомнил Пайдес, заголовки о том, что институты Конфуция подозреваются в шпионаже в СМИ стали появляться ещё два года назад. Учёный при этом отметил, что «на самом деле об этом знают все, но доказать этого не могут». При этом на Западе и в США давно считают, что институты Конфуция — это прикрытие для шпионской деятельности КНР.

В пример эксперт привёл заявления американского сенатора от штата Флорида и экс-кандидата в президенты США Марко Рубио. По его мнению, китайские образовательные центры проникают в университеты и кампусы, что ставит под сомнение академическую свободу и степень политического влияния Коммунистической партии Китая.

Не только США исследуют эти институты — Австралия, Великобритания и другие европейские страны тоже этим занимаются. Однако сотрудники университета и сами студенты чаще всего называют эти подозрения необоснованными, — отметил Пайдес, слова которого приводят «Новые известия».

В Латвии институт Конфуция появился в 2011 году и помогает нескольким сотням латвийских студентов выучить китайский язык. При этом учёба в латвийских университетах у китайцев непопулярна, поэтому и китайских студентов там совсем немного.

Пекин никуда не торопится. Конечная цель Пекина — добиться долгосрочного господства не только в Азии, но и во всем мире. И даже если в Латвии, в отличие от США, Германии, Франции и России, институты могут привлечь всего пару сотен студентов, это не значит, что у Китая нет специального плана влияния на общественное мнение в Латвии, — считает Пайдес.

Китай запустил программу института Конфуция в 2004 году. В 140 странах открылись более 500 таких образовательных заведений. При этом в США работают 100 из этих 500 и они считаются довольно популярными. Сами студенты хвалят и интересные лекции, и приятную атмосферу.

Ранее компания Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на компании в США. По её данным локальные версии сервера почтовых ящиков Microsoft Exchange Server атаковали китайские хакеры в попытке получить сведения от различных организаций в США, сообщал NEWS.ru.