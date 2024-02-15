В Латвии оценили меры по депортации россиян Суд в Латвии признал законной депортацию не сдавших языковой экзамен россиян

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Конституционный суд Латвии признал законной депортацию российских граждан с ПМЖ в республике, которые вовремя не сдали экзамен на знание латышского языка, сообщает портал Delfi. Согласно вердикту, отведенный на это срок в два года сочли достаточным для удовлетворения требований властей.

По данным портала, депортацию посчитали адекватной мерой в отношении россиян, которые не предприняли «никаких усилий» для сохранения своего правового статуса в Латвии, а также «не продемонстрировали заинтересованности» в связях со страной. При этом в суде отметили, что решения о депортации будут приниматься в частном, а не коллективном порядке. Уточняется, что данные меры вводятся в целях обеспечения государственной безопасности.

Поправки в закон о миграции были приняты сеймом в сентябре 2022 года. Согласно законопроекту, граждане России — владельцы ПМЖ до 1 сентября 2023 года были обязаны получить сертификат о владении латышским языком на уровне А2. Позднее парламент республики продлил на два года срок сдачи экзамена.

Также сообщалось, что с 15 февраля в Латвии начнется конфискация автомобилей с российскими номерами. Процедура коснется транспортных средств, которые не прошли процедуру перерегистрации до истечения установленного срока.