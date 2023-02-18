В Латвии назвали скрытые мотивы Запада относительно Украины Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: западные страны наживаются на украинском кризисе

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что у западных стран есть скрытые мотивы относительно Украины. В интервью телеканалу TV24 он заявил, что они хотят нажиться на украинским кризисе.

Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя, — заявил Артис Пабрикс.

Экс-министр обороны Латвия подчеркнул, что в итоге государства, которые почти не оказывали поддержку Киеву, либо не делали этого совсем, в итоге решатся помочь Украине для того, чтобы не упустить выгоду. Кроме того, по его мнению, найдутся и такие, кто не оказал Киеву почти никакой помощи, но будет уверять, что именно они по-настоящему его поддерживали.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует начать производить танки в кооперации с Украиной, которые будут направлены на нужды ВСУ. Рига намерена предоставить Киеву производственные мощности для изготовления новой бронетехники.

В свою очередь, депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании проголосовали за приостановку и денонсацию соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения, а также о предотвращении уклонений от уплаты налогов.