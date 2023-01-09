В Латвии намерены приостановить действие закона «О репатриации» МВД Латвии намерено приостановить действие закона о репатриации из-за запросов от россиян

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Рига, Латвия

Латвия может приостановить действие закона «О репатриации». Уже 10 января МВД республики намерено инициировать такую приостановку из-за того, что все более часто запросы статуса репатрианта и постоянного вида на жительство на данном основании поступают со стороны россиян, сообщает Baltnews в Telegram.

Латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство «по праву репатриации», — подчеркнули в издании.

Закон начал действовать в 1995 году, и тогда «репатриационные потоки» распределялись равномерно между странами Востока и Запада. Однако в 2022 году ситуация изменилась, и теперь доля россиян выросла до 81% от числа тех, кому дали статус репатрианта или члена семьи репатрианта, добавили в Baltnews.

Ранее ультраправые депутаты, вошедшие в новый созыв кнессета Израиля, потребовали отменить репатриацию для евреев третьего поколения, которая разрешена израильским законом «О возвращении». Если их требование будет удовлетворено, внуки евреев не смогут получить гражданство Израиля. Между тем только из России по этому закону за последнее время уже въехали или планируют въехать десятки тысяч новых репатриантов.