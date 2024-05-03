В Латвии накажут местного жителя за цветы к снесенному памятнику «Алеша» В Латвии возбудили дело за цветы к снесенному советскому памятнику

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Латвийские правоохранители переквалифицировали с административного на уголовное дело против мужчины, приносившего цветы на место снесенного памятника героям Великой Отечественной войны в городе Резекне, сообщается на сайте полиции. Как отмечается, мужчина приносил красные и белые гвоздики три раза за месяц.

С 15 марта по 14 апреля участок Латгальского регионального управления госполиции зафиксировал три случая, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики на место снесенного памятника, называемого «Алеша», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дело переквалифицировано на уголовное «за оправдание военных преступлений». 48-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что некоторые западные страны уже предоставили Украине вооружение с разрешением бить по территории России. Дипломат признала, что государства меняют отношение к передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения в РФ.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости оглашения всего списка таких стран. По ее словам, этот перечень развеет сомнения в правдивости заявления внешнеполитического ведомства страны.