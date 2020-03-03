https://static.news.ru/photo/527a55d2-5d53-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис «Яндекс.Такси» может быть заблокирован на территории Латвии. С такой просьбой к обеспечивающим услуги электронной связи предприятиям обратилась государственная Автотранспортная дирекция.

Об этом сообщает местное информационное агентство LETA. По его данным, причиной такой просьбы послужило то, что «Яндекс.Такси» оказывает услуги на территории Латвии без регистрации.

Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги несмотря на то, что у них нет регистрации, — заявила представитель дирекции Зане Плоне.

Автотранспортная дирекция просит предприятия заблокировать как сайт сервиса, так и приложение «Яндекс.Такси», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что передают представителям силовых органов данные о поездках своих клиентов, поскольку это предусмотрено законом.