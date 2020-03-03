Сервис «Яндекс.Такси» может быть заблокирован на территории Латвии. С такой просьбой к обеспечивающим услуги электронной связи предприятиям обратилась государственная Автотранспортная дирекция.
Об этом
Контролирующие органы выяснили, что мобильное приложение Yandex.Taxi и сайт taxi.yandex.lv продолжают оказывать услуги несмотря на то, что у них нет регистрации, — заявила представитель дирекции Зане Плоне.
Автотранспортная дирекция просит предприятия заблокировать как сайт сервиса, так и приложение «Яндекс.Такси»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что передают представителям силовых органов данные о поездках своих клиентов, поскольку это предусмотрено законом.
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