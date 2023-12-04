В Латвии хотят запретить запуск салютов в полночь по Москве В латвийском Огре хотят запретить салюты на Новый год в полночь по Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Огрском муниципалитете Латвии рассматривают возможность разрешить запускать новогодние салюты только в период с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января, сообщает Delfi. Таким образом власти хотят лишить жителей права запускать фейерверки в полночь по московскому времени, поскольку это «свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества».

На данный момент тем, кто нарушает правила оборота пиротехнических изделий, в стране предусмотрены штрафы. Если это физические лица — то от €35 до €350, если юридические — до €1,4 тысяч.

Ранее сообщалось, что Латвия в настоящее время не планирует полное закрытие границы с Россией и Белоруссией, как это сделала Финляндия. По словам главы МВД республики Рихарда Козловскиса, ответственные инстанции Латвии внимательно следят за динамикой потоков нелегальной миграции.

При этом власти страны оставили без ответа просьбы посольства РФ дать разъяснения о судьбе россиян, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку к назначенному сроку. Временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков напомнил, что 30 ноября вступает в силу положение о высылке граждан РФ, которые не подтвердили владение языком.