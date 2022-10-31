В Латвии демонтировали памятник советским солдатам в Даугавпилсе

Фото: Социальные сети

Памятник советским солдатам, расположенный в Даугавпилсе

Власти Латвии в ночь на понедельник, 31 октября, демонтировали памятник советским солдатам, расположенный в Даугавпилсе. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Iz.ru». Также сообщается, что местные жители до последнего момента протестовали против данного решения.

На кадрах показано, как памятник сталкивают с постамента ковшом экскаватора. Он падает на землю под испуганные крики очевидцев.

Сообщается также, что активисты до последнего момента пытались спасти памятник и несли туда цветы. В результате, по данным «Известий», были задержаны 37 человек. Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Ранее кабинет министров Латвии принял решение снести обелиск в сквере Славы в Даугавпилсе и стелу на улице 18 ноября напротив братских кладбищ. Оба объекта были признаны прославляющими тоталитаризм.

В свою очередь мэр города Андрей Элксниньш сообщил, что часть советского мемориала в сквере Славы будет сохранена и передана музею. Он также уверял, что демонтаж будет осуществлен «максимально деликатно — никаких показушных обрушений конструкции». Он подчеркнул, что перед демонтажем людям не станут запрещать принести к памятникам цветы и свечи.

Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис сообщил, что на месте демонтированного советского памятника Освободителям Риги построят «Парк будущего», который будет приспособлен для занятий спортом. По его словам, также планируется открыть на этом месте скейт-парк.

Работы по сносу памятника советским воинам-освободителям в Риге начались 23 августа, уже к вечеру были снесены три скульптуры советских солдат, а на следующий день был демонтирован памятник «Родина-мать». В связи с этим российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста.