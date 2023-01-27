В квартире главаря «Коза ностра» нашли плюшевого льва Итальянская полиция показала видео интерьера квартиры главаря «Коза ностра» Денаро с постерами и игрушкой

Фото: Ermes Beltrami/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карабинеры Италии

Опубликовано видео из квартиры, в которой скрывался задержанный босс итальянской мафии Маттео Денаро. На кадрах, которые приводит РИА Новости, видны постер из «Крестного отца», портрет Джокера и плюшевый лев.

Маттео Мессину, скрывавшегося от правосудия в течение последних 30 лет, задержали 16 января в одной из частных клиник в Палермо, где он проходил курс лечения. В операции принимали участие несколько десятков карабинеров, однако на видео попали лишь нескольких силовиков.

Денаро заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которое произошло в 1992 году.