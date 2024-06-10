В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине Константинов: наступает новая фаза конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине переходит на новый этап, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, из-за серьезных потерь украинские вооруженные силы полностью переключились на удары по российской территории поставляемым Западом оружием.

Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику [президента Украины Владимира] Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. <...> Этот конфликт переходит на новую фазу, — сказал Константинов.

При этом западным союзникам Киева плевать на многочисленные жертвы украинского конфликта, отмечает парламентарий. Он подчеркивает, что на Западе по-прежнему преобладает колониальное мышление и его волнует только собственное экономическое благополучие.

Ранее Владимир Константинов заявил, что общий ущерб, причиненный Крыму в результате водной и энергетической блокады, превысил 14 трлн рублей. По его словам, из-за каждой из них регион потерял по 7 трлн рублей. Глава парламента также не исключил, что эта цифра может увеличиться в дальнейшем.