В Крыму рассказали, зачем Украине обстреливать неподконтрольный Херсон Председатель Госсовета Крыма: обстрелы Херсона нужны Киеву, чтобы избежать появления «хорошей картинки»

Фото Сергей Мальгавко/ТАСС

Обстрелы Херсона связаны с желанием Украины не допустить появления «позитивной картинки» из города, который перешёл под контроль российских военных, считает председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он заявил ТАСС, что в городе нормализуется ситуация: налаживается мирная жизнь, ведутся сельскохозяйственные работы. Константинов отрицает прямое желание Киева навредить жителям Херсона и области и обвиняет во всём Запад.

Это потому, что западные кукловоды пытаются не допустить ни в коем случае из Херсона «хорошую картинку», — сказал он.

Константинов отметил, что удары по Херсону, Донецку, а ранее и по Луганску не имели военного значения, их цель — «посеять хаос среди мирного населения». По его словам, украинская сторона выставляет пострадавших после таких ударов как жертв российских военнослужащих.

После того как Херсонская область перешла под контроль российский военных, на территории региона создали Херсонскую военно-гражданскую администрацию (ВГА). Заместитель председателя администрации Кирилл Стремоусов уже заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. Власти ВГА намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он.

В Херсонской области уже утвердили расходный бюджет региона в рублях. Руководитель администрации Владимир Сальдо отметил, что сейчас перед регионом стоит задача сформировать органы власти Он также сказал, что в дальнейшем Херсонская область будет трансформирована в субъект Российской Федерации.