В Крыму призвали не затягивать проведение референдума в Херсоне и Запорожье Политолог Форманчук: референдумы в Херсоне и Запорожской области могут пройти в сентябре

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Не стоит затягивать с проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях, сентябрь 2022 года является оптимальным для проведения голосования среди местных жителей, считает политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. По его словам, которые приводит Pravda.Ru, грядущий референдум вызывает раздражение у Киева, который постоянно пытается организовать контрнаступление в рамках спецоперации.

Я считаю, что затягивать этот референдум не нужно. Мы знаем это по собственному крымскому опыту. Сегодня это вызывает раздражение у киевского руководства, и Киев пытается организовать так называемое контрнаступление. Но все эти «контрнаступления» терпят провал, — отметил Форманчук.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в начале осени, в первой половине сентября. Точную дату он назвать отказался.

Член главного совета ВГА также заявил, что Запорожская область потеряна для Украины. По его словам, регион «навсегда найден Россией» и станет ее неотъемлемой частью.

Рогов также рассказал, что пока власти области самостоятельно справляются с подготовкой к референдуму. Однако не исключено, что в ближайшем будущем они обратятся за консультациями к российской стороне.