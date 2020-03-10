На Кипре одним из инфицированных коронавирусом пациентов стал врач, возглавляющий отделение сердечной хирургии в крупнейшем медицинском учреждении острова. Из-за этого больница в Никосии на 48 часов приостановила оказание большинства услуг, в том числе проведение операций и госпитализаций.
64-летний доктор недавно вернулся на Кипр из Великобритании, после чего контактировал с пациентами,
По данным на 10 марта, на Кипре выявлены два случая заражения COVID-19, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен