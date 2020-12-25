Вспышку коронавируса выявили в крупнейшей британской лаборатории

https://static.news.ru/photo/d66e2350-46af-11eb-84af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

В крупнейшей лаборатории на территории Великобритании, проводящей тесты на наличие коронавируса, выявили вспышку инфекции. Предположительно, произошедшее может быть связано с возможными нарушениями правил безопасности. Об этом журналистам рассказал неназванный сотрудник лаборатории.

В лаборатории Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс работают четыре группы учёных. В трёх из них зафиксированы случаи заражения. Также COVID-19 диагностировали у представителей административного персонала и работников складских помещений. На данный момент неизвестно, сколько человек заразились в сумме. Примерно 20 сотрудников из 70 из-за вспышки ушли на изоляцию.

По словам работника лаборатории, в учреждении многократно нарушались правила безопасности. Это происходило ввиду необходимости достигать поставленных задач и проводить 70 тысяч тестов на коронавирус в день.

22 декабря специалисты смогли изучить только 47 тысяч проб, — цитирует сотрудника лаборатории телеканал Sky News.

Официальный представитель Национальной системы здравоохранения Англии (NHS) заявил, что в ведомстве известно о вспышке коронавируса в лаборатории. При этом он подчеркнул, что в учреждении соблюдались все директивы по обеспечению безопасности.

Ранее стало известно, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Как передавал NEWS.ru, прибывшие в Россию в последнее время лица из Великобритании обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 суток.