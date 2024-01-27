В Кропивницком прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечером в Кропивницком (ранее — Кировоград), который находится в центральной части Украины, прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное». На данный момент подробности произошедшего не раскрываются.

Местные власти воздерживаются от комментариев. Также отмечается, что в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях страны объявлена воздушная тревога.

Пресс-служба Министерства энергетики Украины ранее сообщала, что энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком. Без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео с места происшествия.

Ночью 24 января взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе объявляли воздушную тревогу. Военный корреспондент Андрей Руденко заявлял, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.